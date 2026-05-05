$75.4488.27

Каменский о камбэке «Локомотива»: «Такие матчи украшают КХЛ. Многие лидеры сыграли свою роль, Радулов горит на льду. Это пока лучшая серия в этом Кубке Гагарина»

Sports.ru

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о победе «Локомотива» над «Авангардом» (3:2 2ОТ, 3-3) в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Каменский высказался о серии «Локомотива» с «Авангардом»
© Sports.ru

За 33 секунды до конца третьего периода омичи вели в 2 шайбы, но дубль форварда Максима Шалунова перевел матч в овертайм.

«У них вся серия напряженная, интересная. Такие матчи украшают КХЛ. Думаю, это пока лучшая серия в этом Кубке Гагарина. Нельзя назвать эту серию скрытым финалом, потому что «Металлург» с «Ак Барсом» тоже достойно смотрелись. У «Локомотива» многие лидеры сыграли свою роль и сделали результат. Радулов горит на льду, он лидер команды. Это игрок высокого класса, что он подтверждает своей игрой. В нужный момент он спас команду, да и Шалунов хорошо попал дважды», – сказал Каменский.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости