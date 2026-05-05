Капитан "Тампы" объявил о паузе в карьере

Шведский защитник и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Виктор Хедман был вынужден прервать карьеру из-за состояния психического здоровья. Комментарий игрока приводит пресс-служба команды.

Хедман не выходил на лед с 20 марта.

"Большую часть своей жизни я посвятил этому виду спорта, а почти всю свою карьеру - этой организации, - сказал Хедман. - Носить эту форму и быть капитаном - это величайшая ответственность, которая распространяется не только на льду. В последние пару месяцев я принял решение отойти от дел и сосредоточиться на своем психическом здоровье. Это было непростое решение, но оно оказалось правильным".

"Я всегда считал, что быть лидером означает делать то, что лучше для команды. В данном случае это также означало заботиться о себе, чтобы быть лучшим игроком, товарищем по команде, мужем и отцом, каким я хочу быть. Мне посчастливилось получить сильную поддержку от моей семьи, моих товарищей по команде и организации, а также от моего психотерапевта, и сегодня я чувствую себя намного лучше. Я горжусь этой командой и с нетерпением жду того, что нас ждет впереди", - заключил он.

Хедману 35 лет, он был выбран "Тампой" под общим 2-м номером на драфте НХЛ в 2009 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 33 матчах, в которых отметился 1 заброшенной шайбой и 16 результативными передачами. Вместе с командой швед дважды стал обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). В составе сборной Швеции хоккеист выиграл чемпионат мира (2017).

В сезоне-2025/26 "Тампа" заняла второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда проиграла "Монреалю" (3-4).