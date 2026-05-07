Локомотив — Авангард — самый великий полуфинал в истории КХЛ, как Ярославль перевернул серию, чудо, мнение

Самая ожидаемая серия плей-офф превзошла все прогнозы.

Позволю себе начать повествование с первого лица. Приехав в конце августа в Омск на предсезонный турнир, собирался как новосибирец направить основное внимание на «Сибирь», которая тогда готовилась ко второму сезону при новом руководстве и тренерском штабе. Однако ракурс сразу перенёсся на «Локомотив» и «Авангард», выдавших, наверное, лучший подготовительный матч, который довелось видеть.

В той очной встрече на Кубке Блинова было всё: нескрываемая неприязнь, чувство достойного соперника перед собой, потасовки после каждой остановки, а также настоящая радость после победы, будто это не обычный предсезонный матч, а минимум игра плей-офф. Подхватили эту волну логично и омские фанаты, которые в шутку (может, и нет) даже пытались узнать, где же поселился «Локомотив» и лично Егор Сурин.

Вспыхнуло соперничество неспроста, спасибо надо сказать изменённой схеме проведения плей-офф, согласно которой Запад и Восток встречаются не в финале, а уже на этапе второго раунда.

И те две серии были роскошными. Два года назад «Авангард» после омских встреч получил 0-2, проиграв второй матч со счётом 0:7, уволил по ходу плей-офф Михаила Кравца, с горе пополам зацепил игру в Ярославле, а потом неожиданно вылез с 1-3. Сергей Звягин пытался по ходу седьмой встречи собственноручно завести трибуны, однако «Локомотив» одержал скромную и прагматичную победу и вышел в полуфинал.

Год назад серия получилась ещё более драматичной. «Авангард» больше половины сезона испытывал огромные проблемы, пересобрал почти полностью состав на ходу, пригласил Ги Буше, выбил в первом раунде «Металлург», который был действующим чемпионом. У «Локомотива» Игоря Никитина же был один путь – к кубку. За год до этого ярославцы обожглись на магнитогорцах в финале, но прошли ураганом по всем в регулярке, а в первом раунде не почувствовали «Торпедо».

В этой ситуации фаворит был ясен, однако Омск вновь отыгрался с 1-3, в последнем матче сделал камбэк с 0:2, но уступил во втором овертайме. Больше «Локомотив» не испытал ни единой проблемы в плей-офф.

Перед началом игр на вылет стало ясно одно – в финале команды встретятся только при условии, если «Сибирь» пройдёт «Металлург» и раскидает «Локомотив» и «Авангард» по разным половинам сетки. Однако этого не произошло.

Разбрасываться громкими эпитетами о «величии» всегда опасно, так как кто-то обязательно вспомнит более «великую» серию. Но давайте кратко вспомним самые ярые зарубы в полуфинале/финале конференции в истории КХЛ.

Честно говоря, в голову пришли лишь три серии. Первая — в 2013 году в финале Востока между «Ак Барсом» и «Трактором»: четыре овертайма, камбэк челябинцев с 1-3 и победная шайба Костицына в Казани за 29 секунд до окончания третьего периода.

Вторая – в 2015 году в финале Запада между ЦСКА и СКА: доминирование команды Квартальнова в первой половине серии, победная шайба Патрика Торесена в овертайме шестого матча и единственный камбэк с 0-3 в истории КХЛ петербуржцев.

Третья – в 2021 году в финале Востока между «Ак Барсом» и «Авангардом»: семь выездных побед в серии с голом в овертайме седьмого матча.

А теперь перейдём к главному вопросу: почему эту серию можно считать самой великой? Потому что в ней было всё. Здесь бы можно было и закончить, однако обсудим подробнее.

Более готовых команд к чемпионству в КХЛ нет

«Авангард» нынешним летом показал, что он готов на всё ради чемпионства. Увидев, как Ги Буше преобразил команду каких-то полгода назад, в Омске решили дать полный карт-бланш канадцу. Не хочешь видеть своего однофамильца, который является одним из лучших снайперов лиги? Пожалуйста! Хочешь, чтобы мы расторгли контракт с самым дорогим игроком команды, который стал лицом клуба? Да какие вопросы! Хочешь получить полную власть в вопросе трансферов? Не переживай, всё будет!

И это не упрёк в адрес Омска, основания для этого решения были, пускай они и выглядят необычно в условиях кахаэловской реальности.

«Авангард» не стеснялся на рынке получать всё, что ему надо. Омск цеплялся за каждую возможность усилить команду, будь то переподписания контрактов, трудные и долгие переговоры, непопулярные решения. Всё ради победы, другого быть не может.

Несмотря на то что омичи кубок не выиграли, можно сказать, что стратегия почти себя оправдала – в регулярке «Авангард» планомерно готовился к плей-офф, наигрывал необходимую систему, работающие связки, а весной показал, зачем это делает. Серия с ЦСКА и первая половина противостояния с «Локомотивом» это показали.

«Локомотив» — организация, которую уже спокойно можно называть династией. Ярославцы проделали самый тернистый путь к первому трофею, обжигаясь на всём подряд, не рубили сплеча, когда не получалось у Никитина, не стеснялись делать ставку на воспитанников, а также заручились философией «тише едешь – дальше будешь».

Но уход Никитина перевернул некоторые карты на столе – мы видели, как ЦСКА на багаже Игоря Валерьевича бросил в копилку пару титулов, однако затем резко ушёл с радаров претендентов на кубок. То же вполне может ждать и «Локомотив», поэтому ждать ярославцам нельзя – надо брать, пока дают.

К тому же Боб Хартли, вероятно, покинет команду в конце сезона, а это значит, что Ярославлю вновь придётся перестраиваться на ходу. Есть ощущение, что безболезненно это сделать не получится.

Канадский специалист кардинально чемпионскую команду не поменял – она осталась мощной во всех линиях, готовая перерабатывать любого, душить и прессинговать без конца, а также карать в момент мельчайшей ошибки. Гол Берёзкина вчера – показательный. Команды почти не давали друг другу шансов, но когда он появился, то сразу был реализован. Это удел больших команд, готовых к тому, чтобы брать Кубок Гагарина.

В серии была настоящая рубка

Адепты НХЛ иногда могут неодобрительно кивать в сторону КХЛ и говорить, что в серии должен быть не только хоккей, но и противостояние характеров, драки, потасовки, провокации. «Локомотив» и «Авангард» дали зрителю и это, хотя для нашей лиги это не такая частая история.

Особенно выделяется здесь второй матч, когда во втором периоде команды слетели с катушек и устроили две массовые потасовки, где участвовали даже игроки со скамеек. Показатель принципиального соперничества на грани дозволенного – то, чего мы обычно ждём, но, к сожалению, не получаем.

Топовая игра лидеров

«Кубки выигрывают четвёртые тройки», — говорят часто за океаном, а после фееричной игры Кателевского, Дыняка и Пустозёрова в серии с «Металлургом» начали и у нас. Но заявление это довольно-таки лукавое. Зачастую всё равно решают лидеры.

Кто бы что ни говорил, но лидеры Омска провели очень классную серию. Окулов и Потуральски набрали по семь очков, Шарипзянов – пять, Маклауд держал марку, а Серебряков крутился как белка в колесе, пытаясь остановить настойчивую атаку «Локомотива».

Ярославские лидеры проснулись чуть позже, однако именно Радулов с Шалуновым перевернули серию в шестой встрече, организовав два гола в последние 33 секунды, Берёзкин забросил победную шайбу, Иванов на точке провалил лишь один матч.

Неожиданные герои

Василий Пономарёв в сериях с «Нефтехимиком» и ЦСКА набрал лишь одно очко, зато с «Локомотивом» показал, насколько он может быть боевитым и мастеровитым форвардом с голевым чутьём. Пять очков, четыре шайбы. Вряд ли просто так Боб Хартли на рукопожатии долго стоял и разговаривал с Василием.

У «Локомотива» тоже такой герой нашёлся – зовут его Рихард Паник. Словак на своём примере показал, что такое амбивалентность. То он антигерой, который тянет команду на дно, то он зарабатывает ключевое удаление в серии. То его провокации выглядят нелепыми, то они действительно дают плоды. То он выглядит неуклюже в завершении, то забрасывает победную в пятой встрече.

И пару слов о Егоре Сурине. Молодой форвард здорово провёл прошлый плей-офф, помог команде завоевать титул, но второй год обычно косит многих, форвард ярославцев исключением не стал. Этот розыгрыш Егор проваливал. До седьмого матча. В нём у Сурина было несколько убойных моментов, а в третьем периоде он забросил первую шайбу и утащил встречу в овертайм, где «Локомотив» дожал соперника.

Преодоление и чемпионский характер «Локомотива»

Как говорили в начале, единственной проверкой для «Локомотива» на прочность год назад была серия с «Авангардом» — больше проблем Ярославль не испытывал. Однако в той серии команда Никитина была очевидным фаворитом, поэтому тяжело отследить стадию преодоления и становления чемпионского характера.

В этом году «Локомотив» фаворитом не был, более того, большинство коллег ставили на «Авангард». И делали это не просто так – из четырёх матчей Омск выиграл три, а в одном сам «подарил» победу сопернику.

И в этой ситуации Ярославль смог забрать пятую встречу, хотя до конца второго периода перспективы там были очень туманны, «Авангард» был очень близок к тому, чтобы сравнять счёт.

Что было в шестом матче, думаю, все помнят – ни единого шанса «Авангард» не давал сопернику до отметки 59.27. И камбэк «Локомотива» не столько про везение, сколько про характер – нечемпионская команда бы сложила лапки, а Ярославль шёл давить до последнего, буквально выжимал воду из камня. И ведь получилось.

А когда вновь устроились на «-2» в седьмой игре, то было видно, что у игроков Ярославля нет ни паники, ни растерянности, ни какой-то боязни. У них на лицах была такая уверенность, будто они ведут, а не проигрывают.

Драма «Авангарда» и чудо «Локомотива»

Просто хоккей высокого уровня – здорово. Хоккей высокого уровня вместе с элементами драмы и чуда – сказка. Именно это нам подарили команды.

Говоря о «Локомотиве» с точки зрения совершённого чуда, ни в коем случае не хочется принижать заслуги ярославцев, потому что это их работа и их победа. Но совершённое в шестом матче в Омске под эту категорию точно подходит – невозможно было представить, что вышколенный Ги Буше «Авангард» будет идеально играть 59 с половиной минут, а потом не пойми как развалится.

Сценарист у драмы омичей был особо циничен и талантлив. «Авангард» отдал три матча, в которых вёл в две шайбы. Омск выигрывал 2:0 в третьей встрече после половины встречи, но уступил 2:4, побеждал 2:0 за 33 секунды до конца шестой, вёл 3:1 в конце второго периода в седьмой.

Это была драма на уровне «Бостона» и «Филадельфии» в 2010 году. Тогда «Брюинз» повели 3-0 в серии второго раунда, но дали «Флайерз» сравнять счёт. Выигрывали со счётом 3:0 в седьмой встрече, но уступили и в ней.

Закончить хочется цитатой Максима Берёзкина после окончания серии: «Сумасшествие какое-то. Эти серии с «Авангардом» — самое лучшее, что может быть в хоккее».

