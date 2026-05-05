Василевский объяснил вылет «Тампы» из Кубка Стэнли в первом раунде

Российский голкипер «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заявил, что у команды в нынешнем сезоне не получалось переворачивать ход игр в свою пользу после ключевых моментов.

«Лайтнинг» в серии первого раунда Кубка Стэнли проиграл «Монреалю» со счетом 3–4.

— Мне кажется, в те годы, когда мы брали Кубок, мы по‑настоящему чувствовали плечо друг друга. Защита могла сделать ключевой блок, кто‑то — совершить важнейшее спасение, и сразу после этого мы подхватывали импульс: проводили несколько смен в чужой зоне и забивали решающий гол. Сейчас всё иначе: даже после большого сейва или самоотверженного блока мы чаще допускаем моменты у своих ворот и в итоге пропускаем, вместо того чтобы развить успех. Думаю, в этом и кроется главное отличие тех лет от последних сезонов. Но это часть пути, будем работать и искать выход. Такое ощущение, что в последние годы это стало нашим оправданием — «хоккейные боги», неудачные отскоки. Да, элемент невезения, безусловно, есть. Но, по большому счету, это звучит как заезженная пластинка — одно и то же снова и снова, — приводит слова Василевского Гэбби Ширли.

Ранее Василевский был включен в итоговую тройку претендентов на приз «Везина Трофи». Также претендентами являются Илья Сорокин из «Нью‑Йорк Айлендерс» и Джереми Суэймэн из «Бостона».