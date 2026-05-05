Форвард «Тампы» Кучеров: «Не думаю, что «Монреаль» делал что‑то особенное»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров заявил, что игроки «Монреаль Канадиенс» не показали чего‑то выдающегося в серии первого раунда Кубка Стэнли, основная причина поражения «Лайтнинг» — плохая игра в большинстве и мало созданных моментов.

«Тампа» проиграла «Монреалю» на старте плей‑офф НХЛ со счетом 3–4. «Лайтнинг» не могут преодолеть первый раунд четыре сезона подряд.

— Вылет в первом раунде плей‑офф — это отстой. Мы уже проходили через это, здесь особо нечего сказать. Неважно, дошла ли серия до седьмого, четвертого или пятого матча, в конце концов мы просто не справились с задачей.

— По ходу регулярного сезона мы видели, как вы набирали много очков, но в серии против «Монреаля» этого не было. Это связано с тем, что делали соперники, или дело в чем‑то другом?

— Не думаю, что они делали что‑то особенное. Это наша вина, что мы не смогли создать моменты и лучше играть в большинстве. Но надо отдать им должное, «Монреаль» — хорошая команда.

Нет одной вещи, в которой можно стать лучше. В игре много всего, так что нужно стать лучше во всем. Всем нужно работать над своей игрой и готовиться к следующему сезону, чтобы мы прошли первый раунд, — сказал Кучеров на пресс‑конференции.

Кучеров — двукратный обладатель Кубка Стэнли. В сезоне‑2025/26 россиянин набрал 130 очков (44 шайбы и 86 передач) в 76 матчах регулярного чемпионата, а также записал в актив шесть очков (1+5) в семи играх плей‑офф.