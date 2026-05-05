Коньков: «Про Радулова надо снимать отдельное кино! У человека мотивации выше крыши»

Бывший хоккеист сборной России Сергей Коньков заявил «Матч ТВ», что про нападающего ярославского «Локомотива» Александра Радулова нужно снять фильм.

В понедельник «Локомотив» во втором овертайме шестого матча полуфинала Кубка Гагарина в гостях победил «Авангард» — 3:2. Гости до 60‑й минуты уступали в две шайбы, но смогли отыграться благодаря дублю Максима Шалунова, которому дважды ассистировали Радулов и Рушан Рафиков.

— Как вам камбэк «Локомотива» в шестой игре серии с «Авангардом»?

— Это, конечно, безграничная вера в результат! И я даже не скажу, что «Авангард» сыграл плохо.

Радулов принимает участие в этих мероприятиях, он не сдается. У человека мотивации выше крыши. Он продолжает играть, не опускает руки. Про него надо снимать отдельное кино! Его настрой, его энергетика, его физическая сила и, самое главное, его движущая сила… На самом деле, это открытие для организации «Локомотив», что Радулов находится у них.

Понятно, что это горе для болельщиков «Авангарда», но даже если не смотреть глазами болельщиков Ярославля, такие матчи — украшение хоккея и украшение лиги. Эта первая серия в этом сезоне, где всё будет решаться в седьмом матче. Слава богу, что такое произошло, — сказал Коньков «Матч ТВ».

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3–3. Седьмой матч состоится 6 мая в Ярославле.

