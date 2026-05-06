Главный тренер покинул "Динамо"

Московский хоккейный клуб "Динамо" расторг соглашение с Вячеславом Козловым, возглавлявшим команду в нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее "Динамо" объявило, что команду с нового сезона возглавит Леонид Тамбиев, до этого работавший в тренерском штабе петербургского СКА.

Козлову 54 года, он входил в тренерский штаб "Динамо" с 2021 по 2025 год. 3 июня специалист возглавил "Сочи", подписав с клубом двухлетний контракт, но был отправлен в отставку 19 июля, не проведя ни одного матча во главе команды. Позднее он вернулся в тренерский штаб бело-голубых, а после ухода Алексея Кудашова возглавил клуб. В течение тренерской карьеры он работал ассистентом в московском "Спартаке", омском "Авангарде" и пекинском клубе "Куньлунь Ред Стар" (нынешнее название - "Шанхай Дрэгонс").

"Динамо" по итогам регулярного чемпионата заняло 7-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, в первом раунде плей-офф московская команда проиграла минскому "Динамо" со счетом 0-4 в серии.