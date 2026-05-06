Выяснилось, останется ли Кузнецов в "Салавате Юлаеве"

Двукратный чемпион мира по хоккею Евгений Кузнецов покинет уфимский "Салават Юлаев". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

© Соцсети

Контракт 33-летнего игрока с уфимским клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.

"Кузнецов не останется в "Салавате Юлаеве", - сказал Бабаев.

Форвард перешел в уфимский клуб 5 января, его предыдущим клубом был магнитогорский "Металлург". Нападающий дважды становился чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017). В 2010 году на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он был выбран "Вашингтоном", в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. В НХЛ также выступал за "Каролину".

"Салават Юлаев" в нынешнем сезоне дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, на этой стадии команда уступила "Локомотиву" из Ярославля (0-4).