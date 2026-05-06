Каменский ответил, кто из игроков КХЛ готов к переходу в НХЛ

Валерий Каменский: «Не вижу сейчас готовых для перехода в НХЛ россиян из КХЛ. Молодежь должна в России вырасти, чтобы в зрелом возрасте уже ехать за океан»
Олимпийский чемпион, вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о том, кто из российских игроков лиги готов к переходу в клуб НХЛ.
Ранее белорусский нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук перешел в «Нэшвилл».
«Вообще нам не хочется, чтобы кто-то уезжал из КХЛ, но если переходить в НХЛ, то только на лидирующие позиции с односторонним контрактом. Молодежь должна в России вырасти, чтобы в зрелом возрасте уже ехать за океан. Это как сейчас играют у нас Овечкин, Малкин, Панарин, Капризов. Вот будучи такими надо ехать в НХЛ. Пинчук был лидером в минском «Динамо», хорошо играл, вот и уехал. Я не вижу сейчас готовых для перехода в НХЛ россиян из КХЛ. Но есть много молодых, у которых есть такая перспектива», – сказал Каменский.
