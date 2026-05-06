Стало известно, как изменится состав «Металлурга»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал об изменениях в составе магнитогорского клуба на следующий сезон.

– Кто останется точно?

– Илья Набоков уезжает. Скорее всего, Канцеров тоже. Точка не поставлена, но скорее всего. Есть определённые договорённости по Смолину, со дня на день позицию закроем. С Минулиным на финишной прямой. По другим ребятам нет стопроцентной информации. Ребятам сделали предложения, они думают. Никого не трогали в плей-офф, сейчас переговоры возобновляем. Будет ясность в будущем. У Джонсона контракт, у Пресса и Барака заканчиваются, разговариваем. Как новости будут, так озвучим, – передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.