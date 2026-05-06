Тренер Разин: Кузнецов должен поблагодарить "Металлург"

Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов должен поблагодарить главного тренера "Металлурга" Андрея Разина за то, что в команде ему продлили карьеру. Об этом журналистам рассказал Разин.

В январе "Металлург" расторг контракт с Кузнецовым, который позднее перешел в "Салават Юлаев". Агент игрока Шуми Бабаев сообщил ТАСС, что игрок не останется в уфимском клубе.

"Кузнецов мне звонил, он просился в команду. Я ему сказал, что у нас в команде все хорошо, и будет удар по моей репутации, если он не заиграет, - сказал Разин. - Он мне слезно пообещал, что все, что я скажу, он будет выполнять. Я его не выгонял. Он сам попросился, сам и ушел".

"Сергей Толчинский тоже не мог никак вписаться в нашу структуру, но все переборол и провел если не идеальный, то хороший сезон по сравнению с прошлыми двумя. Кузнецов должен мне сказать спасибо, что мы проложили мостик в его карьере", - добавил Разин.

Кузнецов пришел в "Металлург" в начале октября. За команду он провел 15 матчей, в которых по системе "гол + пас" набрал 9 очков (1 + 8). В ряде матчей Кузнецов не играл, поскольку, по словам Разина, не был готов к матчам.