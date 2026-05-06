Стал известен клуб КХЛ, претендующий на подписание Кузнецова

Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхайские драконы» Илья Ковальчук и генеральный менеджер Евгений Артюхин внесли в список потенциальных новичков команды 33-летнего нападающего Евгения Кузнецова. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Клуб пока не выходил на официальный контакт с представителями хоккеиста и оценивает необходимость его приобретения. Наряду с навыками форварда, «драконов» интересует его потенциал в медиапространстве — заключение контракта с таким игроком может позволить команде соперничать со СКА за лидерство в Санкт-Петербурге.

Кузнецов присоединился к уфимцам в январе 2026 года. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел 19 матчей, набрав 18 очков (6 голов + 12 передач). В плей-офф на счету форварда 2 очка в 7 играх.

В прошедшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА. Из-за травм хоккеист сыграл всего 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. До перехода в СКА Кузнецов десять лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.