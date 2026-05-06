Раскрыта зарплата защитника Газимова по новому контракту с «Салаватом»

Зарплата защитника Ильдана Газимова по новому контракту с «Салаватом Юлаевым» составит 8 млн рублей в сезоне-2026/27 и 10 млн в последующем.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Газимов подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым» на два года.

В минувшем сезоне защитник провел 28 матчей в регулярном чемпионате и забил два гола. Также на его счету заброшенная шайба в 8 играх плей-офф.