Раскрыта зарплата защитника Газимова по новому контракту с «Салаватом»

Газимов заработает 18 млн рублей за 2 сезона по новому контракту с «Салаватом» («СЭ»)
Зарплата защитника Ильдана Газимова по новому контракту с «Салаватом Юлаевым» составит 8 млн рублей в сезоне-2026/27 и 10 млн в последующем.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что Газимов подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым» на два года.
В минувшем сезоне защитник провел 28 матчей в регулярном чемпионате и забил два гола. Также на его счету заброшенная шайба в 8 играх плей-офф.
