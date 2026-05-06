«Локомотив» третий сезон подряд сыграет в финале Кубка Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл седьмой, решающий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Решающая встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу ярославцев, которые вышли в финал Кубка Гагарина.

«Локомотив» в финале Кубка Гагарина сыграет с «Ак Барсом». Серия начнётся в Ярославле 11 мая.

Отметим, что ярославский клуб в третий раз подряд играет в финальной серии. В прошлом сезоне «Локомотив» в пяти матчах обыграл «Трактор» и впервые в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2023/2024 ярославский клуб всухую уступил в финале «Металлургу».