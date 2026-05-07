«Металлург» объявил об уходе вратаря

«Металлург» объявил об уходе из клуба вратаря Ильи Набокова. Действие соглашения между магнитогорским клубом и «Колорадо Эвеланш» из НХЛ, в рамках которого вратарь выступал в КХЛ в сезоне-2025/2026, официально прекращено.

Илья Набоков – воспитанник магнитогорского хоккея. Голкипер прошёл всю вертикаль «Металлурга» от детско-юношеской спортивной школы до основной команды. В КХЛ вратарь дебютировал в сезоне-2022/2023, и уже на следующий год Илья выиграл конкуренцию за место в составе. В сезоне-2023/2024 он стал не только основным голкипером команды, но и чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина, а также был признан самым ценным игроком плей-офф и лучшим новичком сезона-2023/2024.

В регулярном чемпионате-2025/2026 на счету Ильи Набокова 38 матчей за «Металлург», в которых он одержал 22 победы при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,74. В плей-офф голкипер сыграл в семи встречах и одержал две победы при 89,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,53.