Названы лучшие игроки полуфинальных серий Кубка Гагарина

КХЛ определила лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина — 2026 в четырёх номинациях.
Лучшим вратарём признан Никита Серебряков («Авангард»), одержавший три победы в семи матчах с коэффициентом надёжности 2,00 и процентом отражённых бросков 93,8%.
Лучшим защитником признан Митчелл Миллер («Ак Барс»), набравший 5 (0+5) очков в пяти матчах раунда с показателем полезности «+3».
Лучшим нападающим признан Максим Шалунов («Локомотив»), набравший 6 (5+1) очков в семи матчах с показателем полезности «+4».
Лучшим новичком признан Степан Терехов («Ак Барс»), завершивший пять матчей раунда с показателем полезности «+3».
