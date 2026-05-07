Крикунов: «Локомотив» совершил почти невозможное

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил «Матч ТВ», что ярославский «Локомотив» совершил практически невозможное, выйдя в финал Кубка Гагарина после трех поражений в серии с омским «Авангардом».

В среду «Локомотив» дома обыграл «Авангард» во втором овертайме седьмого матча полуфинальной серии плей‑офф КХЛ со счетом 4:3. Ярославская команда выиграла серию третьего раунда со счетом 4–3, отыгравшись с 1–3, и вышла в финал розыгрыша Кубка Гагарина.

— Это единственная серия, где было семь матчей. Очень интересные игры с непредсказуемым результатом. Дважды проигрывая две шайбы, «Локомотив» сумел выиграть эти игры, хотя понадобилось по два овертайма. Они совершили почти невозможное.

— Чего «Авангарду» не хватило?

— Они как‑то просели физически. Начинали вроде хорошо, все двигались, а потом как‑то раз — и сдавали. «Локомотив» физически готов хорошо, им всё время хватало сил. Они сыграли целую игру, два овертайма, забили и в конце вырвали игры. Это говорит о том, что они прилично морально заряжены и хорошо готовы физически. Морально — понятно почему, они все‑таки действующие чемпионы, — сказал Крикунов «Матч ТВ».

В финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Ак Барсом». Первый матч пройдет 11 мая в Ярославле.

