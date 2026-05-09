Впервые за два десятилетия сборная Украины по хоккею попала в высший дивизион ЧМ

Впервые за два десятилетия сборная Украины по хоккею сумела пробиться в высший дивизион чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент издания Лента.ру.

Турнир первого дивизиона, проходивший с 4 по 10 мая в польском Сосновце, завершился для украинской команды вторым местом в группе А. Победу в этой группе одержали хоккеисты Казахстана. Обе сборные получат право сыграть на мировом первенстве 2027 года, заменив там команды с наихудшими результатами по итогам чемпионата мира 2026 года в швейцарских Цюрихе и Фрибуре.

Последний раз украинская хоккейная сборная выступала в элитном дивизионе в 2007 году, когда чемпионат мира принимали Москва и Мытищи.

