Свечников обошёл Радулова по очкам в Кубке Стэнли

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. В этой встрече российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

Таким образом, Свечнков набрал 50-е очков в Кубке Стэнли и обошёл по этому показателю Александра Радулова (49) и вышел на 17-е место по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян.

Следующей целью Свечникова является показатель Валерия Каменского, на счету которого 60 очков в карьере в Кубке Стэнли.