Свечников — второй игрок в истории организации «Каролины» с 50 и более очками в плей-офф

Российский нападающий Андрей Свечников забросил шайбу и сделал результативную передачу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз». Теперь на счету россиянина 51 (24+ 27) очко в 73 играх плей-офф НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Свечников — второй игрок в истории «Каролины» и «Хартфорд Уэйлерс», достигший отметки 50 очков в плей-офф. На первом месте — Себастьян Ахо (89 (37+52) баллов в 96 играх).

Завершился третий матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США). Гости одержали победу со счётом 4:1.