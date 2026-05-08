Гомоляко объяснил, почему «Авангард» проиграл «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина

Известный в прошлом нападающий, а ныне хоккейный функционер Сергей Гомоляко высказался о поражении «Авангарда» в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (3-4).

— Статистика говорит, что Ги Буше проиграл все свои полуфиналы в карьере. За счёт чего его перехитрил Боб Хартли?

— Возможно, Ги Буше сам в себя не поверил, когда «Авангард» повёл в серии со счётом 3-1. Команда вела и в серии, и в матчах, но в итоге растеряла всё преимущество. Посмотрим, какие выводы сделают. А Боб Хартли — молодец, ещё и приглашённый в штаб соотечественник Майкл Пелино ему помог.

— Нынешний «Локомотив» строил Игорь Никитин. Боб Хартли пришёл на всё готовое или внёс свои коррективы?

— Фундамент строился Никитиным, просто надо было его не разрушить, а это тоже мастерство. Хотя у Хартли почти такой же хоккей. Да, есть определённые нюансы, но в целом он не особо отличается от игры, которую проповедует Никитин.

— У «Авангарда» почти нет слабых мест, но Ярославль всё же их нашёл. Какие это места?

— Индивидуальные ошибки. Когда ты менее чем за 40 секунд пропускаешь две шайбы… Первый гол — атака с ходу, а второй — шайба на крюке у Маклауда. Вроде человек выступал в НХЛ, должен понимать базовые вещи. Но в итоге начал удерживать, у него эту шайбу отобрали, и всё, дело сделано, – сказал Гомоляко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.