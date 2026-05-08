Эксперт оценил шансы «Ак Барса» в финале плей-офф КХЛ

Известный в прошлом нападающий, а ныне хоккейный функционер Сергей Гомоляко оценил шансы «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом». Первая игра состоится в Ярославле 11 мая.

– У «Ак Барса» есть шансы в решающей серии против действующего чемпиона «Локомотива»?

– Шансы есть всегда. Если «Ак Барс» будет придерживаться той же игры, которая у команды есть сейчас, а Билялов — продолжать уверенно действовать в воротах, то всё реально. Всё будет зависеть от деталей, от игры вратарей. Когда они выручают, то вся команда смотрится иначе, – сказал Гомоляко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.