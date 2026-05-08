Агенты были против того, чтобы Шабанов шел в «Айлендерс»

Черных о мнении, что агенты ошиблись с выбором «Айлендерс» для Шабанова: «В Америке журналиста Хайруллина давно бы засудили. Мы рекомендовали Максиму другие клубы»
Хоккейный агент Александр Черных заявил, что форвард Максим Шабанов сам выбрал вариант с «Айлендерс», когда решил продолжить карьеру в НХЛ.
В дебютном сезоне в НХЛ 25-летний игрок набрал 18 (5+13) очков в 44 матчах регулярного чемпионата при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 13:40.
– Журналист [«Спорт-Экспресса»] Артур Хайруллин сообщил, что агенты ошибочно выбрали для Шабанова «Айлендерс»…
– Непонятно, почему этот журналист вводит людей в заблуждение и пишет то, чего нет. В Америке его бы уже давно засудили. В своих интервью я неоднократно говорил, что мы и наши североамериканские партнеры Quartexx были против того, чтобы Шабанов шел в «Айлендерс», и рекомендовали ему другие клубы.
И Максим это знал. Но мы работаем на игрока и выполняем его желание, и Шабанов выбрал такой путь.
– Шабанов сменил агентов в Северной Америке?
– Да, он уведомил наших североамериканских партнеров и сказал, что он принял такое решение. Это его право. Если другие агенты помогут ему в «Айлендерс» или найдут ему другую команду, где он будет развиваться, то мы будем только рады, – сказал Черных.
