Олимпийский чемпион по хоккею внесен в базу «Миротворца»*

Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею нападающий Михаил Григоренко включен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, об этом свидетельствуют данные ресурса.

Также в базу были внесены обладатели Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА форварды Семен Панкратов, Максим Мамин, Иван Янченко, Виталий Абрамов и Андрей Светлаков и канадский защитник Даррен Диц.

Григоренко 31 год, с 2025 года он выступает за челябинский «Трактор». Вместе со сборной России он выиграл Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. На на его счету серебряная награда Игр‑2022 и бронзовая медаль чемпионата мира‑2019.

* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.