Застрявший в Ярославле ХК «Авангард» смог покинуть город

Из-за закрытия ярославского аэропорта хоккейный клуб «Авангард» не смог покинуть город после вылета из плей-офф Кубка Гагарина. В пятницу, 8 мая, в пресс-службе клуба сообщили, что спортсмены смогли выехать из Ярославля на автобусе до Москвы.

В среду «Локомотив» на своей арене во втором овертайме одержал победу над «Авангардом» в седьмом, решающем матче полуфинала со счетом 4:3. Таким образом, железнодорожники выиграли серию 4–3 и получили возможность сыграть в финале турнира.

Однако уже в четверг омский клуб сообщил своим болельщикам, что не может покинуть Ярославль из-за закрытия местного аэропорта. Утром пятницы ситуация оставалась прежней — команда все еще находилась в городе и искала способ выезда через Москву. Теперь им удалось выехать из Ярославля на автобусе.

— Выехали из Ярославля в сторону Москвы. В дороге смотрим «Особенности национальной охоты», — написали в Telegram-канале клуба.

В конце апреля во втором матче полуфинала Кубка Гагарина хоккеисты «Локомотива» и «Авангарда» устроили массовую потасовку. На 18-й минуте первого периода «Локомотив» открыл счет благодаря точному броску Артема Сергеева. После этого форвард хозяев Александр Радулов что-то сказал вратарю соперника Никите Серебрякову, после чего на льду началась драка.