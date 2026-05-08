Губернатор Самарской области и глава «Полипласта» обсудят будущее «Лады»

Губернатор Самарской области Федорищев и глава «Полипласта» 12 мая могут обсудить финансирование «Лады» (ТАСС)
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 12 мая может встретиться с председателем совета директоров группы компаний «Полипласт» Александром Шамсутдиновым для обсуждения ситуации по финансированию «Лады».
Ранее появилась информация, что у тольяттинского клуба возникли серьезные финансовые проблемы.
«Встреча главы компании с губернатором Самарской области, посвященная данной ситуации, может пройти 12 мая», – рассказал собеседник ТАСС.
В этом сезоне «Лада» не попала в плей-офф КХЛ, заняв 10-е место в таблице Западной конференции при 47 очках в 68 матчах.
