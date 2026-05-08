Третьяк прокомментировал переход Набокова в «Колорадо»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался касательно перехода голкипера Илья Набокова в «Колорадо».

В 2025 году вратарь подписал контракт с «Эвеланш», после чего уральский клуб арендовал хоккеиста на сезон.

«Это он принимает решение самостоятельно. Значит, он думает, что может их обыграть в этой конкуренции. Но все не так просто, хотя если его туда приглашают, то надеются, что он будет в строю. Это от него зависит. Мы только можем пожелать ему удачи», – сказал Владислав Третьяк.

В этом сезоне голкипер провел 38 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 22 победы, пропуская в среднем 2,74 шайбы и отражая 90,1% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 7 игр, одержал 2 победы, пропуская в среднем 2,53 шайбы и отражая 89,2% бросков.