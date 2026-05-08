Еще один игрок покинул «Металлург»

Хоккейный клуб «Металлург» и нападающий Роман Канцеров расторгли контракт. Форвард принял решение о продолжении карьеры в системе «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Отмечается, что спортивные права на Романа в КХЛ остаются за «Металлургом».

21-летний Канцеров — обладатель Кубка Гагарина — 2024 в составе магнитогорского «Металлурга», в котором провёл всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге. На его счету 65 шайб и 75 передач в 208 играх лиги.

Форварда на драфте НХЛ 2023 года выбрал «Чикаго» под 44-м общим номером.