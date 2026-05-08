Экс-спортдир «Металлурга»: фундамент «Локомотива» строился Никитиным

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко поделился мыслями об итогах полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (4-3).

– Статистика говорит, что Ги Буше проиграл все свои полуфиналы в карьере. За счет чего его перехитрил Боб Хартли?

– Возможно, Ги Буше сам в себя не поверил, когда «Авангард» повел в серии со счетом 3-1.

Команда вела и в серии, и в матчах, но в итоге растеряла все преимущество. Посмотрим, какие выводы сделают.

А Боб Хартли – молодец, ещё и приглашенный в штаб соотечественник Майкл Пелино ему помог.

– Нынешний «Локомотив» строил Игорь Никитин. Боб Хартли пришел на все готовое или внес свои коррективы?

– Фундамент строился Никитиным. Просто надо было его не разрушить, а это тоже мастерство. Хотя у Хартли почти такой же хоккей.

Да, есть определенные нюансы, но в целом он не особо отличается от игры, которую проповедует Никитин, – сказал Сергей Гомоляко.