Экс-спортдир «Металлурга»: фундамент «Локомотива» строился Никитиным

Гомоляко о «Локомотиве»: «Фундамент строился Никитиным. Не разрушить его – тоже мастерство. У Хартли почти такой же хоккей»
Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко поделился мыслями об итогах полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (4-3).
– Статистика говорит, что Ги Буше проиграл все свои полуфиналы в карьере. За счет чего его перехитрил Боб Хартли?
– Возможно, Ги Буше сам в себя не поверил, когда «Авангард» повел в серии со счетом 3-1.
Команда вела и в серии, и в матчах, но в итоге растеряла все преимущество. Посмотрим, какие выводы сделают.
А Боб Хартли – молодец, ещё и приглашенный в штаб соотечественник Майкл Пелино ему помог.
– Нынешний «Локомотив» строил Игорь Никитин. Боб Хартли пришел на все готовое или внес свои коррективы?
– Фундамент строился Никитиным. Просто надо было его не разрушить, а это тоже мастерство. Хотя у Хартли почти такой же хоккей.
Да, есть определенные нюансы, но в целом он не особо отличается от игры, которую проповедует Никитин, – сказал Сергей Гомоляко.
