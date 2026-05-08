Олимпийский чемпион выразил недовольство работой судей в плей-офф КХЛ

Майоров о судействе: «Создается ощущение, что в плей-офф играем по другим правилам. Иногда пропускают чудовищные моменты. Ударили Паника в голову – и ничего!»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался относительно качества работы арбитров в розыгрыше Кубка Гагарина.
«В плей-офф очень мало хоккея, а много борьбы. Почему-то считается, что это особенное соревнование. У меня иногда создается ощущение, что в плей-офф мы играем по другим правилам. То, что свистят судьи в регулярном чемпионате, тут пропускают, причем иногда речь идет о чудовищных моментах. В шестом матче ударили в голову хоккеиста «Локомотива» Рихарда Паника. И ничего! Все обошлось», – сказал Борис Майоров.
Майоров о судействе: «Создается ощущение, что в плей-офф играем по другим правилам. Иногда пропускают чудовищные моменты. Ударили Паника в голову – и ничего!»
Гомоляко о «Локомотиве»: «Фундамент строился Никитиным. Не разрушить его – тоже мастерство. У Хартли почти такой же хоккей»
В «Реале» разочарованы игроками и Арбелоа, который не вмешивался в конфликт Вальверде и Тчуамени. Команду оценивают как «очень незрелую»: «Они как дети» (El Mundo)
Майоров о судействе: «Создается ощущение, что в плей-офф играем по другим правилам. Иногда пропускают чудовищные моменты. Ударили Паника в голову – и ничего!»
Гомоляко о «Локомотиве»: «Фундамент строился Никитиным. Не разрушить его – тоже мастерство. У Хартли почти такой же хоккей»
В «Реале» разочарованы игроками и Арбелоа, который не вмешивался в конфликт Вальверде и Тчуамени. Команду оценивают как «очень незрелую»: «Они как дети» (El Mundo)