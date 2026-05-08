Морозов может перейти в СКА из «Спартака»

СКА и «Спартак» обсуждают обмен, в результате которого нападающий красно-белых Иван Морозов может перейти в петербургский клуб.

© Sports.ru

Частью сделки может стать 20-летний форвард СКА Матвей Короткий, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В этом сезоне Морозов набрал 28 (11+17) очков при полезности «минус 4» в 44 матчах Фонбет чемпионате КХЛ. В плей-офф в его активе 5 (2+3) баллов при полезности «минус 3» в 5 играх.

Короткий отметился 27 (13+14) очками при полезности «плюс 3» в 43 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сделал 1 передачу при полезности «минус 5» в 5 играх.