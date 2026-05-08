Капитан «Металлурга» высказался о поражении в серии с «Ак Барсом»

Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков высказался о поражении в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (1-4).

– Почему не удалось навязать борьбу «Ак Барсу»?

– Я бы так не сказал. Да, всего пять матчей, но я бы вынес за скобки первые две игры. Всё могло сложиться для нас более положительно, если бы мы забили свои моменты. Не хочу сваливать всё на фарт, но «Ак Барс» больше заслужил. Если смотреть на наши моменты, то можно было рассчитывать на более длинные расклады.

– С чем связан вопрос реализации?

– Честно, нет ответа на этот вопрос. Мы смотрели много видео и понимали, что у нас есть убойные позиции, с которых в регулярном чемпионате мы щёлкали как орешки. Но здесь почему-то возникали проблемы, — заявил Маклюков в программе «На связи» в эфире «КХЛ-ТВ».