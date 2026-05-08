Нападающим «Торпедо» интересуется клуб Западной конференции

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга поделился информацией касательно контракта нападающего Василия Атанасова. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая.

– Василия надо поздравить – он стал папой. Вася растёт, приобрёл более серьёзный статус. Ещё во второй половине апреля ему было сделано контрактное предложение о продлении. Имели место бытовые обстоятельства, он был вместе с супругой — Василий взял паузу. Как раз в середине мая определимся относительно продления отношений. Предложение сделано — ответ за ним.

– У Василия как будто вариантов с НХЛ нет.

– С НХЛ нет вариантов, но к нему есть интерес как минимум одного клуба Западной конференции, который хочет его видеть. Не знаю, есть ли у него какая-то коммуникация на этом уровне.

Он ограниченно свободный агент, решение принимать ему с клубом совместно. Ничего бы не стал исключать — сложно залезть человеку в голову. Мы сделали ему достойное предложение, соответствующее его уровню. Будем рады видеть в команде, его любят болельщики, – сказал Забуга в программе «На связи».