Защитник фарм-клуба «Каролины» может перейти в КХЛ

Защитник фарм-клуба «Каролины» Фенсор может перейти в КХЛ. У него 35 очков в 60 матчах регулярки АХЛ
24-летний защитник Доминик Фенсор рассматривает возможность подписания контракта с клубом КХЛ.
Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
В этом сезоне американец выступает «Чикаго Вулвс» – фарм-клуб Каролины.
Фенсор набрал 35 (10+25) очков при полезности плюс 2 в 60 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла при полезности «минус 2» в 4 играх. «Чикаго Вулвс» продолжает борьбу за Кубок Колдера.
