Дмитрий Федоров предложил убрать конференции в случае уменьшения команд в КХЛ: «Мое предложение – спаренные матчи и общая таблица»
Бывший тренер клубов МХЛ Дмитрий Федоров порассуждал на тему возможных изменений в регламенте проведения сезона КХЛ.
«Не берусь судить, что произойдет с «Ладой», но если количество клубов КХЛ уменьшится в принципе, то необходимо менять формулу и убирать деление на конференции. Получится так, что в одной из конференций всего две команды не попадают в плей-офф. Это очевидное отсутствие конкуренции. Идея плей-ин приведет к полной девальвации регулярки. Можно валять дурака весь сезон, но двумя успешными играми отправить в отпуск команду, которая работала более ответственно и заняла более высокое место. Мое предложение будничное и незатейливое… Играть спаренные матчи с одним соперником и сделать общую таблицу – каждый с каждым проведет по 4 встречи (2 дома, 2 на выезде). Выездные серии могут состоять из 4 или 6 игр. Если команды базируются в одном городе или неподалеку друг от друга, то они от спаренных матчей друг с дружкой могут отказаться. Спаренные матчи можно играть и через день – например, вечером в пятницу и днем в воскресенье. Можно раздвинуть временные слоты, чтобы было больше времени на восстановление. Например, в субботу игра в 13 часов, а в воскресенье в 17. Или в воскресенье игра в 13, а в понедельник в 19:30. Эта формула уменьшит количество перелетов, что важно, так как каждый перелет в наше время дело сложное и тревожное. Эта формула повысит конкуренцию – борьба будет не в рамках конференции, а со всеми. 16 команд выходят в плей-офф, 5 не выходят. Будет серьезнейшее сражение за первую восьмерку и за первую четверку. Из-за увеличения количества матчей возникнет необходимость ротации состава – следовательно, разумные тренеры будут чаще подключать игроков вертикали из ВХЛ и МХЛ. Сложности могут возникнуть с посещаемостью – собрать на повторный матч аншлаг после разгромной победы непросто. Но маркетинговые и медийные службы клубов сейчас работают блестяще – в них я не сомневаюсь. К тому же всегда можно придумать систему скидок. КХЛ показала рекордную посещаемость в нынешнем сезоне. А раз у публики есть спрос, то, может быть, 6 дополнительных домашних матчей позволят зарабатывать больше денег. Понимаю, у любой формулы есть изъяны, но существующая формула уже вызывает скуку и ощущение рутины. Ведь неслучайно представители СМИ начали задавать вопрос о том, насколько занимают аудиторию мартовские матчи. Хотя именно в марте, в концовке, чемпионат должен вызывать максимальный ажиотаж. Если этого не происходит, то надо что-то менять», – написал Дмитрий Федоров.
