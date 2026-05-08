Экс-игрок клубов КХЛ проанализировал игру вратарей «Локомотива» и «Ак Барса»

Бывший вратарь клубов КХЛ Иван Налимов проанализировал игру голкиперов «Локомотива» и «Ак Барса» – Даниила Исаева и Тимура Билялова.

Команды сыграют в финале Кубка Гагарина.

– Иван, как вам игра и стиль основных голкиперов команд-финалистов?

– Оба вратаря уже играли в финале. Они достаточно опытные, несмотря на то, что Исаев моложе Билялова.

Предыдущую серию Исаев провел немного нестабильно. Где-то пропускал необязательные голы. Но стоит отметить, что они не выбили Даниила из колеи. Он продолжал делать свою работу, ловил. Был бы на его месте кто-то другой, мог бы поплыть.

Исаев показал, что ментально, в психологическом плане, у него все в порядке.

Технически Исаев очень хорошо оснащен, быстрый, с хорошей реакцией. Играет по заданию. У него есть свой план на матч, и он его выполняет.

И в этом Билялов – противоположность. Тимур – такой игровичок, действует в другом стиле и скорее читает ход игры соперника.

Огромный плюс Билялова – прекрасный выбор позиции. В серии против Магнитогорска он выглядел невероятно.

Если сравнивать то, как вратари провели свои полуфинальные серии, то Тимур справился лучше, – сказал Иван Налимов.