Экс-игрок клубов КХЛ проанализировал игру вратарей «Локомотива» и «Ак Барса»

«Билялов справился лучше Исаева в полуфинале. Даниил пропускал необязательные голы, но ментально у него все в порядке». Налимов о вратарях в финале Кубка Гагарина
Бывший вратарь клубов КХЛ Иван Налимов проанализировал игру голкиперов «Локомотива» и «Ак Барса» – Даниила Исаева и Тимура Билялова.
Команды сыграют в финале Кубка Гагарина.
– Иван, как вам игра и стиль основных голкиперов команд-финалистов?
– Оба вратаря уже играли в финале. Они достаточно опытные, несмотря на то, что Исаев моложе Билялова.
Предыдущую серию Исаев провел немного нестабильно. Где-то пропускал необязательные голы. Но стоит отметить, что они не выбили Даниила из колеи. Он продолжал делать свою работу, ловил. Был бы на его месте кто-то другой, мог бы поплыть.
Исаев показал, что ментально, в психологическом плане, у него все в порядке.
Технически Исаев очень хорошо оснащен, быстрый, с хорошей реакцией. Играет по заданию. У него есть свой план на матч, и он его выполняет.
И в этом Билялов – противоположность. Тимур – такой игровичок, действует в другом стиле и скорее читает ход игры соперника.
Огромный плюс Билялова – прекрасный выбор позиции. В серии против Магнитогорска он выглядел невероятно.
Если сравнивать то, как вратари провели свои полуфинальные серии, то Тимур справился лучше, – сказал Иван Налимов.
Хачанов об инциденте с болдевочкой: «Возможно, она не пила воды. С кем не бывает»
«Билялов справился лучше Исаева в полуфинале. Даниил пропускал необязательные голы, но ментально у него все в порядке». Налимов о вратарях в финале Кубка Гагарина
Кан о «Баварии»: «Система Компани уязвима, сопряжена с большим риском. Не получится постоянно забивать по четыре мяча, пропустив 2-3. В современном футболе важно иметь план Б»
Хачанов об инциденте с болдевочкой: «Возможно, она не пила воды. С кем не бывает»
«Билялов справился лучше Исаева в полуфинале. Даниил пропускал необязательные голы, но ментально у него все в порядке». Налимов о вратарях в финале Кубка Гагарина
Кан о «Баварии»: «Система Компани уязвима, сопряжена с большим риском. Не получится постоянно забивать по четыре мяча, пропустив 2-3. В современном футболе важно иметь план Б»