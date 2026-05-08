Экс-тренер сборной России высказался о Гатиятулине

Воробьев о Гатиятулине: «У него сформировался образ неэмоционального тренера, заточенного на оборонительный хоккей. В «Ак Барсе» он играет по-другому – обе стороны»
Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе’‘ похвалил работу Анвара Гатиятулина, который вместе с «Ак Барсом» вышел в финал Кубка Гагарина.
В финальной серии казанцы сыграют с «Локомотивом».
«Искренне рад за Анвара Гатиятулина. У него уже была бронза в «Тракторе», теперь есть финал с «Ак Барсом». Это серьезный шаг в карьере, молодец! В прессе у него сформировался образ очень закрытого, неэмоционального тренера, который заточен на оборонительный хоккей, но он другой. Я хорошо знаю Анвара по работе в сборной и Санкт-Петербурге. На пресс-конференциях он один, а в жизни – открытый человек, нормальный мужик с хорошей семьей. Возможно, выбрал такую модель поведения с журналистами, принял решение не распылять силы и информацию. Да, в «Тракторе» была ситуация, когда Гатиятулин в большей степени делал ставку на оборонительный хоккей, но многое зависело от состава его команды. Тогда у Челябинска были травмы, а когда Анвара уволили, сразу пригласили несколько новых игроков: вернулся Виталий Кравцов, взяли Григория Дронова, Данила Юртайкина. Сейчас в распоряжении Гатиятулина есть подходящий состав, и он играет по-другому – в обе стороны. Посмотрите, как у него защитник Митчелл Миллер глубоко в атаке играет, сколько очков набирает Никита Лямкин. Насколько я понимаю, Анвар договорился с Миллером, разрешил ему бегать вперед. Как тренер он перестроился за время работы в «Ак Барсе», – считает Илья Воробьев.
Роман Павлюченко: «Если «Спартак» не выиграет Кубок, Карседо вряд ли останется. Второй шанс дадут, если обыграют «Краснодар»
Роднина заявила, что Россия - это футбольная страна
Тамбиев подтвердил, что «Динамо» обменяет Комтуа: «Это не легионер, если с ним надо возиться. Лучше вложу знания и энергию в молодых игроков»
Роман Павлюченко: «Если «Спартак» не выиграет Кубок, Карседо вряд ли останется. Второй шанс дадут, если обыграют «Краснодар»
Роднина заявила, что Россия - это футбольная страна
Тамбиев подтвердил, что «Динамо» обменяет Комтуа: «Это не легионер, если с ним надо возиться. Лучше вложу знания и энергию в молодых игроков»