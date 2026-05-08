«Динамо» обменяет нападающего

Главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев подтвердил, что нападающий Максим Комтуа не останется в команде.

– Комтуа остается?

– Будем обменивать.

– Чем вас не устроил Комтуа?

– С легионерами в КХЛ не надо вести воспитательную работу.

Они должны быть профессионалами, лидерами в раздевалке и на площадке. А если с легионером надо возиться, это не легионер.

Какая тогда от него помощь? Я лучше вложу все свои знания и энергию в молодых игроков, чтобы они выросли. А у легионеров немного другой статус, – сказал Леонид Тамбиев.

Контракт бело-голубых и канадского форварда рассчитан до 31 мая. В этом сезоне он набрал 34 (19+15) очка в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В 3 играх плей-офф результативными баллами не отметился.