В «Динамо» рассказали, обсуждалось ли в клубе возвращение Овечкина

Новый главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев рассказал, что он не обсуждал с руководством клуба возвращение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в команду, передает Sport24.

«Возвращение Овечкина с руководством не обсуждали. Не знаю, вернется ли он. Если Овечкин будет, нам не нужен будет тренер по большинству: он сам там всех расставит и все сделает (смеется)», — сказал Тамбиев.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.