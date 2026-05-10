19-летний Селебрини назначен капитаном сборной Канады на ЧМ-2026

Сборная Канады представила капитана и альтернативных капитанов команды на чемпионат мира 2026 года. Капитаном канадской сборной стал 19-летний нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини, который дебютировал за национальную команду на Олимпийских играх 2026 года.

Альтернативными капитанами назначены 35-летний форвард «Нэшвилл Предаторз» Райан О'Райлли и 35-летний нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибург. Сборной Канады предстоит сыграть в группе с командами Швеции, Италии, Дании, Чехии, Словакии, Норвегии и Словении.