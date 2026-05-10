«Каролина» повторила рекорд КС

«Каролина Харрикейнз» победила «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:2 в овертайме четвёртого матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги и повторила редчайшее достижение, покорявшееся в последний раз 41 год назад.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Харрикейнс» стали пятой командой в истории НХЛ, начавшей свой плей-офф с восьми побед подряд. Ранее подобное достижение покорялось следующим командам: «Эдмонтон Ойлерз» (девять игр в 1985 году), «Сент-Луис Блюз» (восемь игр в 1969 году), «Монреаль Канадиенс» (восемь игр в 1960 году) и «Детройт Ред Уингз» (восемь игр в 1952 году).

Отметим, «Каролина» прошла со счётом 4-0 «Филадельфию» и «Оттаву Сенаторз» в первых раундах Кубка Стэнли — 2026. В полуфинале турнира команда из Роли встретится либо с «Баффало Сэйбрз», либо с «Монреаль Канадиенс» (счёт в серии 1-1).