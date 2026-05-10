«Обожаю Хуси». Пастрняк рассказал, что ему больше всего нравится в Хуснутдинове

Звёздный нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поделился мнением о своём российском одноклубнике и коллеге по амплуа Марате Хуснутдинове.

«Обожаю Хуси. Он такой классный парень. Он всегда счастливый, всегда улыбается. Всегда привносит положительную энергию. И, очевидно, его игра говорит сама за себя. Очень горжусь тем, какой сезон он провёл. Он стал важной причиной того, почему мы там, где мы есть. Жду не дождусь, когда увижу от него большего. Я очень рад тому, как он вошёл в этот год», — приводит слова Пастрняка официальный сайт НХЛ.

Напомним, в текущем плей-офф НХЛ «Бостон» не смог преодолеть барьер первого раунда, уступив в серии «Баффало Сэйбрз» (2-4). На счету 23-летнего Хуснутдинова в прошедшем регулярном чемпионате 33 (15+18) очка в 77 матчах. В шести играх плей-офф россиянин очков не набрал.