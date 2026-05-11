«Анахайм» обыграл «Вегас» и сравнял счёт в серии. У Дорофеева — гол

В ночь с 10 на 11 мая на льду «Хонда-центра» в американском Анахайме завершился четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Анахайм Дакс» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе хозяев забитыми голами отметились канадские форварды Беккетт Сеннеке и Алекс Киллорн, финский нападающий Микаэль Гранлунд и американский защитник Иэн Мур.

В составе гостей заброшенными шайбами отличились канадский форвард Бретт Хауден, чешский нападающий Томаш Гертл. На счету россиянина Павла Дорофеева также забитый гол.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2.