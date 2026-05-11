Крикунов — о Хартли: очень опытный и уверенный в себе тренер. Он не дрогнет в финале

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о главном тренере ярославского «Локомотива» Бобе Хартли в преддверии финала Кубка Гагарина. В серии решающих матчей турнира «Локомотив» сыграет с «Ак Барсом». Первая игра запланирована на сегодня, 11 мая.

— Для Анвара Гатиятулина это первый финал Кубка Гагарина в качестве главного тренера. Такие вещи давят морально?

— Конечно. Огромная ответственность, давит психологический фактор. Анвар знал, куда шёл, что с него будут спрашивать и требовать. Ведь «Ак Барс» — это та команда, которая всегда ставит цель стать чемпионом. Других задач у казанцев не бывает.

— Боб Хартли — очень опытный тренер. Может ли он дрогнуть в финале?

— Нет, не дрогнет. Хартли очень опытный и уверенный в себе тренер, он спокойно ведёт команду, грамотно управляет ей.

— Может ли на «Локомотиве» сказаться усталость после изматывающей серии с «Авангардом»?

— Думаю, что у «Локомотива» хватит сил. Посмотрите, как ярославцы добавили в овертайме седьмого матча с «Авангардом», вырвав победу. Омичам именно этого и не хватило. Физика у Ярославля есть. Была пауза, ребята отдохнули. Так что будут полностью готовы, – сказал Крикунов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.