Объявлены номинанты на приз «Золотая клюшка»

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата «Золотая клюшка». Так, за награду поборются лидер «Металлурга» Владимир Ткачёв, капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов и нападающий минского «Динамо» Сэм Энас. Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется голосованием главных тренеров.

Ткачёв, перешедший в «Металлург» в межсезонье, по итогам регулярного чемпионата стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды. Он набрал 71 (13+58) очко в 66 матчах. У Шарипзянова 67 (23+44) очков в 66 играх, а у Энаса — 89 (32+57) очков в 67 матчах.

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдёт 28 мая 2026 года.