«Ак Барс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

Казанский «Ак Барс» на выезде победил ярославский «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 13 мая, и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Митчел Миллер, еще по одной шайбе забросили Илья Карпухин и Нэйтан Тодд. У хозяев гол на счету Георгия Иванова.

«Ак Барс» сравнял счет в серии — 1-1. В первой игре со счетом 3:1 были сильнее ярославцы. Третий матч пройдет в Казани 15 мая.

«Локомотив» — действующий обладатель Кубка Гагарина. «Ак Барс» трижды завоевывал трофей, в последний раз это произошло в 2018 году.