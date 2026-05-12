Американский игрок подписал новый контракт с минским "Динамо"

Минский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" подписал новый контракт с американским нападающим Алексом Лиможем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на три года.

Лиможу 28 лет, он выступает за минское "Динамо" с 2025 года. В прошедшем регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард набрал 73 очка (24 шайбы + 49 результативных передач) в 68 играх. В 8 матчах плей-офф на его счету 6 очков (1+5). Лимож занял третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата сезона-2025/26.

По итогам регулярного чемпионата минское "Динамо" финишировало на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Во втором раунде плей-офф минский клуб проиграл казанскому "Ак Барсу" (0-4 в серии).