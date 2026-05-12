Лучший снайпер «Адмирала» продлил контракт с клубом

Канадский нападающий Кайл Олсон продлил контракт с владивостокским «Адмиралом», сообщает клубная пресс‑служба.

Новое соглашение с 27‑летним хоккеистом рассчитано на год и носит односторонний характер.

В сезоне‑2025/26 Олсон забросил 21 шайбу и стал лучшим снайпером «Адмирала». Всего форвард провел 66 матчей, в которых набрал 31 очко (21 гол + 10 передач).

Олсон выступает за «Адмирал» с сезона‑2025/26.

