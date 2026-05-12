Кожевников оценил отношение генменеджера «Авангарда» к главному тренеру

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил отношение генерального менеджера «Авангарда» Алексея Сопина к главному тренеру команды Ги Буше.

11 мая прошла итоговая пресс-конференция «Авангарда» по итогам сезона.

– Вы ожидали на пресс-конференции хоть какой-то критики Буше?

– Да, ведь на ней был генеральный менеджер Алексей Сопин.

Весь сезон он за словом в карман не лез и, например, в прессе зимой раскритиковал свой бывший клуб «Динамо» за увольнение Алексея Кудашова. Это, конечно, было оригинально – менеджер одного клуба комментирует дела клуба другого, спишем это на молодость.

Ожидал, что вчера Сопин хоть как-то отреагирует если не на тренера чужого, то хотя бы на своего, на его бахвальство.

Тем более что всем известно: в «Авангарде» был полный карт-бланш для Буше. Он собирал состав так, как хотел, тогда как руководство было скорее обслуживающим персоналом.

Но нет – молодой менеджер промолчал. В такой ситуации за него просто обидно, ведь канадский товарищ уже начал делать из Сопина крайнего, сообщив, что «Авангарду» не обеспечили глубину состава.

Судя по всему, Омск ждет веселый сезон, – сказал Александр Кожевников.