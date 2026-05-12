«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим

Пресс-служба «Нефтехимика» сообщила о продлении контракта с нападающим команды Иваном Николишиным. Новое соглашение между хоккеистом и клубом рассчитано на один год. За «Нефтехимик» Николишин выступает с 2025-го, прежде Иван играл за «Барыс», «Авангард», «Амур» и другие команды.

«Нефтехимик» продлил контракт сроком на один год с нападающим Иваном Николишиным. Форвард перешёл в нашу команду по ходу минувшего чемпионата. В сезон- 2025/2026 он сыграл за «Нефтехимик» в 48 матчах, отметившись в них 15 (четыре+11) очками. Желаем Ивану нового удачного сезона в составе «Нефтехимика», — сказано в сообщении пресс-службы «Нефтехимика».